Un ampli polyvalent et entrainant

La série d’ampli Vox MINI GO peuvent être emmenés partout où vous allez, vous permettant de jouer n’importe où, que ce soit à la maison, dans la rue ou sur scène. Ces amplis sont ultra-légers, compacts et peuvent être alimentés par batterie. Ils sont dotés de puissantes modélisations d’amplis basés sur ceux que l’on trouve sur le Cambridge50 ainsi qu’un tout nouveau vocoder et des effets intégrés. On trouve également : une entrée micro, une entrée auxiliaire, une prise casque et une boite à rythme dotée de nombreux patterns de plusieurs styles différents… ainsi que les fonctionnalités habituelles. Le Vox MINI GO 10 et le Vox MINI GO 50 intègrent en plus un looper. Toutes ces fonctionnalités vous permettront de délivrer la meilleure performance possible quand vous voulez et où vous voulez.



VOX MINI GO 3

C’est le modèle le plus compact de la série avec son haut-parleur 5’’ pour 3W et sa boite à rythme de haute qualité. Le MINI GO 3 est parfait pour jouer avec un accompagnement rythmique à la maison ou en extérieur.





VOX MINI GO 10

Il dispose d’un haut-parleur 6.5’’ pour 10W avec un looper intégré que vous pouvez utiliser conjointement avec les effets et la boite à rythme afin d’optimiser votre performance.





VOX MINI GO 50

C’est le plus gros et le plus puissant de la série avec son haut-parleur de 8’’ pour 50 W. Tout comme le MINI GO 10, il intègre un looper mais il dispose en plus d’effets et d’amplis programmables. Le MINI GO 50 est le meilleur choix pour le live.



- Modélisations d’amplis issues du Cambridge 50

- Effets intégrés

- Boite à rythme intégrée

- Looper (MINI GO 10 & 50)

- Multiples entrées et sorties pour jouer et chanter en solo

- Alimentation sur batterie pour un usage en extérieur

- Puissance de l’ampli sélectionnable (MINI GO 10 & 50)

- Sauvegarde des effets et des modélisations d’ampli (MINI GO 10 & 50)

- Contrôleur switch VFS3 (optionnel) pour gérer entre autres le looper ou la boite à rythme (MINI GO 10 & 50)





Modélisations d’ampli issus du Vox Cambridge50

Les modèles d’amplis utilisés pour les Vox MINI GO utilisent la technologie de modélisation « VET » issue du Cambridge50 qui offre une réponse et un réalisme sans précédent. Les modèles d’amplis disponibles sont le traditionnel AC30, un puissant stack des années 80, un ampli boutique et un ampli high-gain qui délivre une puissante distorsion. La fonction Line permet également de brancher une guitare électro-acoustique ou un clavier.A tout cela s’ajoute un vocoder qui peut être utilisé lorsque vous jouez de la guitare pendant que vous chantez/parlez dans le micro, ou uniquement avec la guitare si le micro n’est pas branché.





Les modèles d’ampli

DELUXE CL – Ampli double canal des 60’s utilisant des lampes 6V6 pour 22W et délivrant un gros son même à faible volume.



BOUTIQUE CL – C’est le canal clean d’un ampli de très haute facture qui était fabriqué sur demande et réputé pour la qualité unique de son overdrive. Ses basses généreuses, ses mids percutants et ses aigus crémeux en font le partenaire idéal des micros à simple bobinage.



BOUTIQUE OD – Il correspond au canal overdrive d’un ampli haut de gamme de 100W uniquement fabriqué sur demande et réputé pour son overdrive. Le sustain obtenu en augmentant le gain est doux et savoureux.



VOX AC30 – Le classique et incontournable AC30 de Vox. La référence du son clair grâce à son HP Celestion Blue Alnico, qui délivre un son captivant riche en médiums.



VOX AC30TB – Le circuit Top Boost du classique AC30 de 1964. Un overdrive majestueux et un son clean cristallin.



BRIT 800 – Modélisation d’une célèbre tête d’ampli anglaise produite en 1983 et réputée pour son utilisation massive dans les productions hard rock et heavy metal des années 80. Poussez le gain à fond et vous obtiendrez le grognement épais si caractéristique des 80s.



BRIT VM – C’est un ampli anglais 4 canaux de 100W produit en 2007 connu pour sa puissance sonore. Ici c’est le canal « Overdrive 2 » qui a été restitué afin d’obtenir un son high-gain précis et sans bavure parfaitement adapté pour le métal.



SL-OD – Le canal overdrive de cette tête d’ampli 100W fabriquée en 1991 reconnaissable entre mille avec son revêtement en type peau de serpent. Il délivre un son puissant et lourd avec des basses profondes et hauts-médiums compressés qui ne dépériront pas même à très fort niveau de gain.



DOUBLE-REC – Un canal high-gain moderne avec des bas profonds et des aigus pétillants, le tout doté d’un gain monstrueux idéal pour les guitares accordées très bas ou pour les sept cordes.



VOCODER – Lorsque vous chantez ou parlez dans le micro pendant que vous jouez de la guitare, l’effet de modulation s’active et fait littéralement chanter la guitare. Il est aussi particulièrement efficace lorsque vous parlez distinctement et changez de tonalité.



LINE – C’est un contrôle de tonalité qui délivre un son clean. Il est destiné à recevoir un signal ligne comme une guitare électro-acoustique ou un clavier.





Des effets intégrés pour sculpter votre son

Les effets inclus dans les MINO GO ont été repenser pour coller au plus près des sonorités modernes tout en offrant suffisamment de souplesse pour créer votre propre palette sonore. On retrouve des effets de chorus, phaser, octave et delay/reverb… pour un total de huit effets…





Types d’effets

EFFETS 1 (Modualtion / Octave) : Chorus, Phaser, Tremolo, Octave down

EFFETS 2 (Delay/Reverb) : Analog Delay, Digital Delay, Reverb Spring, Reverb Hall





Boite à rythme

Les rythmes intégrés couvrent un large éventail de genres et de résolution rythmiques. Il y’a trois variation possibles pour chaque genre pour un total de 33 motifs rythmiques différents. Sélectionnez facilement un motif, ajustez le tempo, le volume et lancez vous dans une session pour vous exercer, créer de nouveaux riffs ou affiner votre sens du rythme – les possibilités sont multiples pour profiter pleinement du MINI GO.



Motifs rythmiques : Rock, Metal, Pop, Blues, Funk, R&B, Jazz, Latin, Dance 3/5/7, Metro





Alimentation sur batterie pour les prestations en extérieur

La série Vox MINI GO peut être alimentée par une batterie ou l’adaptateur secteur inclus. Les MINI GO sont le choix parfait pour ceux qui souhaitent se produire dans la rue, dans le métro ou tout simplement en extérieur. Les attaches courroie permettent d’emporter le MINI GO facilement partout où vous allez pour pouvoir jouer quand vous le désirez.





Multiples connectiques

En plus de la prise jack pour guitare, la série MINI GO dispose d’une variété d’entrées et de sorties. Une entrée micro sur laquelle vous pouvez ajouter un effet de delay/reverb ou utiliser le vocoder. Vous disposez également d’une entrée Aux in pour raccorder une source externe (smartphone, lecteur mp3…), ce qui vous permet d’obtenir trois signaux simultanés : guitare, micro et source externe. A cela s’ajoute la sortie casque qui vous permet d’entendre le signal passant dans la simulation d’ampli avant d’entrer dans l’amplificateur, ce qui est très pratique lorsqu’on souhaite s’enregistrer ou s’exercer au casque.





Looper intégré (MINI GO 10 &50)

Les MINI GO 10 et 50 sont équipés d’un looper vous permettant d’enregistrer des boucles à partir de la guitare ou du micro, et de créer des overdubs en temps réel.Lorsque vous enregistrez une boucle quand la boite à rythme est activée, la longueur de la boucle s’adaptera automatiquement à celle de la mesure du motif rythmique. Et inversement, lorsque vous lancez un motif rythmique pendant qu’une boucle est en train de tourner, le tempo du rythme s’adaptera automatiquement à longueur de la boucle.



Avec le footswitch VFS3 (optionnel) vous pourrez mixer les trois modes pendant que vous jouez.



Mode 1 : Record -> playback -> overdub…

Mode 2 : Record -> overdub -> playback…

Mode 3 : Efface les boucles précédentes et enregistre -> playback



NB : Seul le mode 1 peut être utilisé sans footswitch VFS3.





Puissance de l’ampli réglable (MINI GO 10 & 50)

Trois étages de puissance sont disponibles : FULL, 1/10 ou 1/100, afin d’ajuster votre volume en fonction de votre environnement en un clin d’œil.





Sauvegarde des réglages d’ampli et d’effet (MINI GO 10 & 50)

Vous disposez de trois emplacements utilisateur pour sauvegarder vos réglages d’ampli et d’effet. Les programmes enregistrés sont facilement accessibles d’une simple pression du bouton PROGRAM sur l’ampli ou via le footswitch VFS3 (optionnel).





Footswitch VFS3 pour un contrôle complet (MINI GO 10 & 50)

Les fonctionnalités suivantes sont contrôlables avec le VFS3 (optionnel) :- Rythme : on/off, sélection de variation, réglage du tempo, etc- Effets : on/off, temps de delay/reverb- Looper : record/playback/overdubbing- Switch entre différents programmes (uniquement sur le MINI GO 50)